I cambi di Stefano Pioli raccontano molto, quasi tutto. A un quarto d’ora dalla fine, sul 2-1, esce un centrocampista avanzato ed entra un centrale difensivo. Poco dopo esce una punta ed entra un mediano incontrista. Saggezza? Paura? No, semplicemente coscienza dei propri limiti attuali, assenza di presunzione e della smania di voler giocare a fare i fenomeni. La Fiorentina non è un granché e quando c’è da soffrire meglio coprirsi bene per non rischiare. Un po’ come quando la mamma, indecisa sulla mezza stagione, imbottisce il figliolo con 22 gradi all’ombra. Ma, si sa, poi la sera fa freschino. Ecco, Pioli è un tipo realista e premuroso. Difesa a cinque, a sei. E se vale tre punti bene così. Lo aveva fatto anche col Bologna, e il palo lo aveva graziato su un colpo di testa di Rodrigo Palacio. Lo si legge sull'edizione odierna de La Repubblica.