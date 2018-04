Il Corriere dello Sport elenca i cinque punti del rilancio della Fiorentina da parte dei Della Valle:

1 - La Fiorentina non è in vendita.

2 - I Della Valle non fanno passi di lato, anzi è probabile che a maggio riprendano ruoli centrali e ufficiali nell’azienda.

3 - Corvino è stato pienamente promosso. Ha recuperato uno sbilancio di circa 37 milioni di euro. Inoltre ha ridotto del sessanta per cento il monte ingaggi

4 - La squadra verrà difesa per il comportamento tenuto in campo e nella vita dopo la drammatica morte di Astori. Con Pioli in primo piano.

5 - Verrà accontentato lo stesso tecnico: investimento sul mercato, un nuovo aumento degli ingaggi e almeno tre-quattro acquisti importanti. Dei titolari se ne andrà solo chi lo chiederà pubblicamente e dovesse ricevere proposte davvero irrinunciabili.