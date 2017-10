Tanti tiri, molta corsa e numerosi calci d’angolo battuti. La Fiorentina è in alto in queste speciali classifiche di Serie A mentre i punti in classifica non le danno ragione. Stefano Pioli ha parlato al gruppo: nelle prossime cinque sfide (la prima sarà contro l'Udinese domenica alle ore 12:30) andranno recuperati i punti persi col Chievo, il vero buco nero d’inizio stagione. Lo riporta l'edizione odierna de La Repubblica.