Dopo il grande gelo, i Della Valle sono pronti a tornare. Come scrive il Corriere Fiorentino, il disinteresse non c’è mai stato, perché dietro le quinte hanno continuato a prendere decisioni. In questi otto mesi trascorsi dall’annuncio di messa in vendita del club non sono arrivate proposte di acquisto veramente convincenti, così il rientro in campo potrebbe essere annunciato dagli stessi Della Valle già nei prossimi mesi. L’ostacolo più grande è lo strappo ancora forte con la città. La proprietà ha visitato la squadra prima della sfida contro il Bologna, con Andrea che ha incontrato il gruppo anche nella giornata della partita contro la Juventus.



LE MOSSE - Il riavvicinamento può avvenire in tre mosse: costruzione centro sportivo all’avanguardia per le giovanili, nuovo stadio alla Mercafir e rilancio tecnico entro il 2021 con Chiesa al centro del progetto.