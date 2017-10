Quello di Crotone non può che essere un passo indietro significativo in termini di continuità, credibilità e autostima per la Fiorentina. Nuovi interrogativi che nascono da alcune considerazioni. La prima è la scarsa profondità della panchina, o meglio, delle alternative che hanno impedito di fatto a Stefano Pioli di fare un ‘mini’ turnover, con l’infortunio di Cyril Thereau che ha complicato i piani. Dall’altro lato del bicchiere bisogna tenere conto della reazione avuta dalla squadra in un secondo tempo molto offensivo. L’emblema dell’approccio sbagliato è la serie di errori che commette Davide Astori. Lo scrive l'edizione odierna de La Nazione.