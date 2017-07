Il mercato non si placa ma il campo chiama. Nikola Kalinic e Matias Vecino, chi più e chi meno vicino alla cessione, si sono recati stamani per la ripresa degli allenamenti con la Fiorentina. Il centrocampista è ormai prossimo al trasferimento all'Inter, per l'attaccante invece la trattativa è più complessa. I due calciatori si sono radunati intorno alle ore 8:30 agli ordini di Stefano Pioli per il primo allenamento dopo il ritiro di Moena, come riportato da ViolaNews.com.