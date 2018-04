Il ritrovo dei tifosi, come non accadeva da tempo. Accadde anche dopo un’altra trasferta a Roma, quella vittoriosa in Europa League nel 2015. Ma non solo. Stavolta la Fiorentina torna dall’Olimpico con la sesta vittoria consecutiva, fomentando l’entusiasmo di Firenze che, davanti al Centro Sportivo “Davide Astori” ha atteso il rientro in pullman della squadra dalla capitale italiana.