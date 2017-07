Le presenze sono in calo rispetto allo scorso anno, forse a causa delle tempeste abbattutesi sulla squadra e sulla società. Il fascino di Firenze e della Fiorentina è però noto in tutto il mondo e destinato a non scemare. Lo testimoniano gli arrivi nel ritiro di Moena, dove in questi primi tre giorni sono stati avvistati sia tifosi provenienti dalla Scozia, sia dall'Indonesia, dove è addirittura presente un Viola Club che segue sempre i viola. Lo riporta ViolaNews.com.