Federico Chiesa salterà la gara di Roma per la squalifica comminatagli dopo l’ammonizione da diffidato contro l’Udinese. In un sondaggio lanciao da Fiorentina.it, Simone Lo Faso, che ha conquistato il 32% delle preferenze dei tifosi. Dietro di lui c’è grande equilibrio: il 20% dei votanti vedrebbero in Eysseric vicino a Saponara la miglior soluzione per ovviare alla mancanza di Chiesa. Più indietro troviamo l’ipotesi cambio modulo con le due punte Falcinelli e Simeone (17%) e l’utilizzio di Gil Dias (16%). All’ultima posizione, con il 15% dei voti, troviamo Thereau, che però non potrà essere schierato da Pioli in quanto non convocato a Roma per un fastidio al polpaccio.