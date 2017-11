Lucas Biglia non ha convinto in questo inizio di stagione. Anzi, l’argentino ex Lazio è stato spesso e volentieri nel mirino della critica per prestazioni decisamente sottotono. Adesso Biglia è ai box per infortunio e avrà la sosta per recuperare e tornare a disposizione di Vincenzo Montella già contro il Napoli, ma il Milan è proiettato al mercato invernale. Riccardo Montolivo ha convinto contro il Sassuolo, Manuel Locatelli meno quando è stato chiamato in causa. Il classe 1998 a tratti sembra ancora acerbo per giocare in questo Milan, lo ha dimostrato anche nella sfida contro l’AEK Atene in cui Montella lo ha schierato dall’inizio.



LO SCAMBIO - In rossonero Locatelli ha collezionato 590 minuti in questo avvio di stagione, pochi per un classe 1998 desideroso di crescere e fare il definitivo salto di qualità. Locatelli è chiuso in rossonero dopo gli acquisti estivi e non è escluso possa partire a gennaio. Una delle società più interessate - già dalla scorsa finestra di mercato - giovane centrocampista è la Fiorentina. Il direttore generale Pantaleo Corvino, col passaggio a tre in mediana, è chiamato a intervenire sul mercato nella finestra di gennaio per regalare rinforzi a Stefano Pioli. Uno dei nomi su cui la Fiorentina ha lavorato in estate - come si legge sulla Nazione - è proprio quello di Locatelli. La società viola ci pensa, il Milan non esclude a priori una sua partenza. E il nodo della trattativa è uno che fa Milan di nome, ovvero Badelj. Corivno attende risposte dal croato sulla proposta di rinnovo. Il giocatore - molto apprezzato da Vincenzo Montella e cercato anche nel mercato estivo - è la richiesta del Milan per lasciar partire Locatelli.