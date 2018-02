Come scrive La Nazione, in casa Fiorentina il riscatto di Sportiello sarà argomento di discussione con l’obiettivo di abbassare un po’ (di 5,5 milioni) il maxi-esborso previsto per giugno nel caso oltre a Saponara e Pezzella, la società viola decidesse di mettere una firma definitiva anche sul futuro di Sportiello. Già, Saponara e Pezzella. È su di loro che Corvino dovrà spendere il primo gettone pesante della prossima sessione degli affari. In totale, solo per i due cartellini, la cifra sul piatto sarà di diciannove milioni di euro. Il tutto senza possibilità di mediazioni o sconti, visto che si tratta di cifre già inserite nei contratti al momento dell’arrivo in viola dei giocatori in questione.