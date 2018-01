Forte interessamento della Fiorentina per il mediano Soualiho Meité, classe 1994, di proprietà del Monaco, passato in estate al club monegasco per 8 milioni di euro. I dirigenti viola lo hanno studiato a fondo e c’è stata l’apertura per un trasferimento in prestito già in questa finestra invernale. Gli ostacoli sono l’ingaggio, oltre un milione all’anno, e la concorrenza del Saint-Etienne. In stagione, anche a causa di un infortunio, ha giocato appena tre partite.