"Vedremo se ci sarà bisogno di fare qualcosa, Corvino e Freitas sono pronti", ha dichiarato Andrea Della Valle, ai microfoni anche di Calciomercato.com a margine dell'inaugurazione della nuova fabbrica nei territori marchigiani terremotati. "Il monte ingaggi dimezzato? Con i se ed i ma non va da nessuna parte. Con due punti in più saremmo stati vicino alla sesta, ovvero in piena corsa per l'Europa League. In passato - ha proseguito il Presidente della Fiorentina - sono stati anni eccezionali, dove noi abbiamo messo tanti soldi. Ma i soldi non fanno la differenza, l'Atalanta è un esempio. Non legherei tutto al monte ingaggi, a meno che tu non voglia vincere lo Scudetto. Non è scontato che chi spende vince, guardate il Milan. Non ci possiamo più permettere un certo tipo di investimenti".