Il primo gol della Fiorentina, nella prima gara dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, non poteva che essere più evocativo. Principalmente perchè l'autore della rete è stato Vitor Hugo, il sostituto naturale del capitano viola e che prenderà il suo posto in squadra fino al termine della stagione. Poi il 31, il numero di maglia di Hugo che è l'opposto del 13 che è stato e sarà per sempre di Astori. Inifine l'ora in cui il gol è arrivato, ovvero le 13.00 un'ulteriore segno del destino. Particolare e commovente è stata infine l'esultanza del difensore che è corso verso la panchina viola ha mostrato allo stadio na maglietta bianca con stampata una foto di Astori e davanti a lui si è messo sull'attenti. Ecco tutte le foto del gol.