Fiorentina: Gilberto resta in Brasile. Dopo una stagione con il Vasco da Gama in cui ha messo insieme 26 gare nel massimo campionato vere oro, l’esterno sudamericano si trasferisce a titolo temporaneo alla Fluminense FC. L’accordo prevede un prestito di 12 mesi, al termine del quale sarà rivalutato il futuro del ragazzo il cui accordo con la Fiorentina scade nel 2020.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, con l’apertura del mercato di gennaio, il primo che partirà sarà il giovane Hagi. Si sta cercando la soluzione migliore, dopo l’interesse di Pescara e Empoli, e pure per Rafik Zekhnini, 10 minuti nelle gambe alla prima di campionato a San Siro contro l’Inter. Chi, invece, non dovrebbe lasciare Firenze è Simone Lo Faso, arrivato in prestito in estate nelle ultime ore di mercato.