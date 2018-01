a Fiorentina non può riscattare German Pezzella in questo mercato di gennaio. La possibilità infatti non è stata inserita nel contratto di cessione dal Betis Sevilla ai viola della scorsa estate. Discorso quindi rimandato a giugno. Dei circa 11 milioni che la Fiorentina verserà, nel caso in cui decidesse di esercitare il diritto di riscatto, una percentuale sarà corrisposta al River Plate, società dalla quale gli spagnoli lo comprarono nel 2015. Lo riporta Sevillainfo.es.