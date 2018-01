Chissà cosa passerà per la testa a Borja Valero quando salirà le scalette che portano al prato del 'Franchi' venerdì sera, in occasione di Inter-Fiorentina. Lo spagnolo - scrive il Corriere Fera e resta il giocatore più dai tifosi viola nell’era Della Valle, il simbolo a cui aggrapparsi in campo e identificarsi fuori. Per questo lasciarsi non è stato facile per nessuno. Lo stadio lo accoglierà da re, la 'Curva Fiesole' gli sta preparando qualche sorpresa. I tifosi si ribellarono all’idea di lasciarlo andare e se la presero col club. Con Pantaleo Corvino il feeling non è mai nato, come ammise lo stesso Borja. Le polemiche e l’incredibile vicenda dello Whatsapp hanno acuito gli animi e resa difficilissima la ricostruzione di Stefano Pioli.