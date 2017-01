Kevin Diks, terzino della Fiorentina rientrato al Vitesse, ha salutato i tifosi viola: "Il passaggio alla Fiorentina è stato sorprendente, all'improvviso mi sono trovato in una realtà completamente diversa. In Italia si cura molto la fase difensiva. Negli ultimi sei mesi sono cresciuto e ho imparato tanto, ma adesso sono felice di tornare al Vitesse. Questa è casa mia e devo molto alla società. Futuro? Non lo so, ora penso solamente al presente".