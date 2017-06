L'obiettivo della Fiorentina per sostituire Kalinic è senza dubbio Giovanni Simeone: sull'argentino però c'è anche il Torino, che potrebbe perdere Belotti. Sia il croato che il gallo sono però ancora legati ai loro club e da qui lo stallo nel pressing sul Cholito, per il quale il Genoa chiede almeno 20 milioni. Un'accelerata nel passaggio di Kalinic in rossonero potrebbe favorire proprio la Fiorentina, che a quel punto avrebbe i soldi da spendere, anche per anticipare il club granata, serio concorrente.