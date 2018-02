Chi potrebbe sostituire Milan Badelj alla Fiorentina? Di recente è stato accostato alla formazione viola il giovane polacco Szymon Zurkowski, centrocampista del Górnik Zabrze e della Nazionale Under 21. Il classe 1997, che ha il contratto in scadenza nel 2020, si è messo in mostra per le sue qualità che comunque sono ancora tutte da scoprire. Ma chi lo ha visto giocare giura che ha stoffa e talento. Lo scrive La Nazione.