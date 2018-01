La sconfitta contro l'Hellas Verona ha sancito il culmine dell'ira fiorentina. Anche per questo, oltre che per analizzare la pesante sconfitta, la Fiorentina si ritroverà oggi al Centro Sportivo per la ripresa degli allenamenti in vista della partita con il Bologna e, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, non è escluso che i viola possano andare alcuni giorni in ritiro.