Claudio Ranieri: prima la favola, poi l'esonero e ora un po' di riposo. L'ex allenatore del Leicester si gode questi mesi di libertà in attesa di trovare una nuova panchina. Tra le offerte recapitate, per ammissione del suo agente, ci sono club di Cina e Italia, anche se The Tinker Man preferirebbe la Premier League. Intanto domenica, però, sarà sugli spalti del Franchi per vedere Fiorentina-Cagliari e partecipare alla festa per i 90 anni del club di Firenze. Probabilmente si parlerà anche di un suo ritorno sulla panchina viola in un futuro molto prossimo, visto che il contratto di Paulo Sousa è in scadenza e i Della Valle sembrano intenzionati a non rinnovarlo.