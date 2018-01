A Firenze, non solo il ritorno di Borja Valero, anche quello di Matias Vecino. La Fiorentina è stata la squadra che lo ha portato in Italia, a parametro zero, e lo ha rivenduto in estate all'Inter per venticinque milioni di euro, la cifra della clausola rescissoria. Stefano Pioli avrebbe voluto tenerlo, ci parlò anche nel ritiro di Moena, ma il destino era già scritto. Il ritorno al 'Franchi' sarà segnato da un pizzico di emozione: ma i nerazzurri devono vincere, senza farsi prendere dal cuore.