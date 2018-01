Secondo anticipo della 20esima giornata di Serie A dopo Chievo-Udinese, nella prima del girone di ritorno va in scena uno scontro carico di ambizioni europei: allo Stadio Artemio Franchi si affrontano Fiorentina e Inter.



I nerazzurri arrivano da un periodo complicato: due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro, con un solo gol segnato, in mezzo anche l'eliminazione in Coppa Italia contro il Milan. I viola invece non perdono dalla 12esima giornata contro la Roma, ma faticano a vincere: due successi e cinque pareggi nelle ultime sette.



La Fiorentina però è una vera e propria bestia nera per l'Inter: cinque successi negli ultimi sette incontri in Serie A, tre su tre in casa. I nerazzurri si affidano a Mauro Icardi: i viola sono la sua vittima preferita in A, 9 gol in 11 partite, 7 negli ultimi 3 incroci con la doppietta dell'andata.



E' infine la partita degli ex: Borja Valero e Vecino tornano al Franchi, Benassi e Biraghi hanno vestito nerazzurro Pioli ritrova la squadra allenata la scorsa stagione.



Fischio d'inizio ore 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Fiorentina-Inter.



FORMAZIONI UFFICIALI



Fiorentina: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badej, Benassi; Chiesa, Thereau; Simeone.



Inter: Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Santon; Vecino, Gagliardini; J. Mario, B. Valero, Perisic; Icardi..