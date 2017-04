Dopo l'anticipo delle 18, con la sfida tra Atalanta e Bologna, alle 20.45 scendono in campo Fiorentina e Inter. Derby indigesti per le due squadre: i viola hanno perso, all'ultimo minuto, contro l'Empoli con il gol dell'ex Pasqual, i nerazzurri, invece, sono stati beffati all'ultimo secondo con la rete di Zapata al 97esimo. La sconfitta nel derby toscano contro l’Empoli è stata la prima per i viola in casa in questo campionato, la Fiorentina va comunque in gol davanti al proprio pubblico da 12 match consecutivi.



I NUMERI - ​Nessun pareggio tra queste due formazioni negli ultimi nove incontri di Serie A: nel parziale cinque successi della Fiorentina contro i quattro nerazzurri. Tre successi negli ultimi quattro incroci casalinghi di Serie A contro l'Inter per la viola. La squadra di Pioli ha la quinta peggior difesa delle ultime sette giornate di campionato con 13 gol : nelle precedenti 10 partite i nerazzurri avevano incassato appena tre reti. Fiorentina e Inter sono le due squadre che hanno guadagnato più punti (nove) in questo campionato grazie a gol arrivati negli ultimi cinque minuti di partita. Gara "speciale" per Handanovic: la Fiorentina è la squadra contro cui lo sloveno ha subito più gol in Serie A, 40 in 19 sfide.