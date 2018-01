È franata in campionato ed è stata eliminata dalla Coppa Italia: l’Inter prova a uscire dal momento no (due ko e un pareggio nelle ultime tre) nell’anticipo della 20esima giornata di Serie A, ma non sarà facile considerando l’avversario. I nerazzurri giocano in trasferta contro la Fiorentina: i viola sono imbattuti da sette turni e per di più hanno anche i precedenti dalla loro parte, avendo sempre sconfitto la squadra di Spalletti nelle ultime tre sfide al Franchi. Sulla lavagna scommesse Snai la situazione è al limite del rebus: Inter favorita di un soffio, a 2,60, i viola rispondono a 2,75. La quota più alta è piazzata sul pareggio, offerto a 3,25. Il periodaccio dell’Inter è coinciso anche con la fase calante di Mauro Icardi, che ha segnato appena una rete nelle ultime quattro gare tra campionato e Coppa Italia. Il bomber argentino è comunque il favorito nelle scommesse sui marcatori dell'incontro, dato a 2,75 per il ritorno alla rete: non segna dallo scorso 16 dicembre, quando realizzò l’unico gol dell’Inter nel ko con l’Udinese.