Maximiliano Olivera - scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino - piace al Cagliari, ma anche alla SPAL. La fascia mancina potrebbe essere rinforzata magari con uno come Diego Laxalt del Genoa. In estate la valutazione della società ligure per il giocatore (15 milioni di euro ) aveva raffreddato qualsiasi interesse, ma in inverno la storia potrebbe cambiare.