non può prescindere da una rivalità alimentata costantemente durante gli anni, così come dai tanti campioni che hanno vestito la maglia bianconera e quella viola. Nel giorno del ritorno di una classica del nostro calcio, vogliamo ripercorrere la storia delle migliori sfide disputate in Toscana: gol indimenticabili, ma anche scontri furiosi e match al limite del duello rusticano. Soprattutto, partite mai scontate, con risultati talvolta clamorosi o rimonte entrate nella leggenda.Questa è la nostra "playlist", la nostra Top 10 dei match andati in scena a Firenze.