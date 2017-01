Juventus

BUFFON 5.5: tiene a galla senza miracoli i suoi nel primo tempo, poi può poco sul diagonale di Kalinic. Determinante con due uscite basse ad inizio ripresa, capitola sul cross beffardo di Badelj.

BARZAGLI 5: stranamente impacciato in avvio, sbaglia più del solito (80' MANDZUKIC ng).

BONUCCI 4.5: Kalinic lo batte sempre, il duello è perso su tutta la linea.

CHIELLINI 4.5: in dubbio fino all'ultimo, non appare lucido e finisce con l'essere sempre in ritardo e impreciso. E in mischia si divora un gol colossale.

CUADRADO 5.5: doveva essere l'arma in più in fase di spinta, finisce per patire Maxi Olivera in fase di non possesso senza infierire mai quando c'è da attaccare. Cambia marcia col cambio di modulo, in colpevole ritardo.

KHEDIRA 5: serata all'insegna del 'Chi l'ha visto?', permette a Badelj di coordinarsi in perfetta libertà per il cross che poi si trasforma nel beffardo 2-0. Divorato da Vecino per oltre un'ora, alza i giri del motore quando forse è troppo tardi.

MARCHISIO 5.5: impegnato a dare equilibrio, non trova compagni pronti a sostenerlo per far ripartire rapidamente la manovra, finendo per essere stritolato dai più reattivi mediani avversari (77' RINCON ng).

STURARO 5.5: corre e combatte, almeno questo lo rende forse uno dei meno peggio di tutta la Juve. Ha il merito di contribuire con tutta la sua foga al gol che riapre la partita, ammonito salterà la Lazio (60' PJACA 5.5: un guizzo di spessore che poteva valere il rigore e niente più in trenta minuti più recupero, troppo poco)

ALEX SANDRO 5: perde il tempo e poi si perde in chiacchiere dopo l'anticipo ai limiti del gioco pericoloso di Bernardeschi in occasione del gol di Kalinic. Da lì in poi si sveglia, cominciando a spingere con continuità e diventando pericoloso come nessun altro esterno sa essere in Italia. Però si perde in maniera determinante il taglio di Chiesa tenendolo anche colpevolmente in gioco. Diffidato, salterà anche lui la Lazio.

DYBALA 4.5: parte bene, provando a prendere per mano la Juve. Poi si perde, irrimediabilmente, sbagliando tutto o quasi nel secondo tempo. Quella occasione a due minuti dal termine, infine, pesa come un macigno.

HIGUAIN 6: sempre sul filo del fuorigioco non viene mai premiato dalla terna, alla palla buona colpisce la coscia di Maxi Olivera già a terra. La seconda, ancor più sporca, la trasforma in gol.

All. ALLEGRI 4.5: lo aveva anche detto alla vigilia, che per la Fiorentina questa sarebbe stata la partita dell'anno. Eppure la Juve scende in campo colpevolmente come se fosse una partita normale, finendo per essere sbranata per oltre un'ora. Nemmeno durante l'intervallo riesce a cambiarla, aspettando troppo tatticamente e soprattutto riproponendo una Juve priva di spirito fino al secondo schiaffone. Ed anche i cambi hanno lasciato parecchi dubbi.