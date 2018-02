È Fiorentina-Juventus ad aprire il 24esimo turno di campionato di Serie A. La squadra viola allenata da Stefano Pioli ospita i bianconeri di Massimiliano Allegri, impegnati martedì prossimo in Champions League contro il Tottenham. Arbitro dell’incontro è Guida, con Meli e Valeriani assistenti. Il quarto uomo sarà Di Bello, con Fabbri e Di Fiore al Var. Di seguito tutti gli episodi da moviola del match del Franchi:



84' - Fallo da dietro di Thereau su Pjanic: cartellino giallo giusto per l'attaccante della Fiorentina.



68' - Fermata un'azione d'attacco della Juve per posizione di fuorigioco di Higuain . Ad essere oltre la linea difensiva è però Mandzukic che lascia scorrere la palla per l'argentino. Sbagliata la chiamata del guardalinee.



67' - Cartellino giallo a Veretout per un intervento in ritardo su Bernardeschi.



55' - Fallo di Pezzella su Bernardeschi appena fuori dall'area di rigore: punizione per la Juventus. Il contatto è avvenuto a pochi centimetri dall'area.



43' - Milenkovic faccia a faccia con Higuain e accenna il movimento della testata: Guida non interviene.



39' - Ammonito Alex Sandro per un precedente fallo su Chiesa.



37' - Cartellino giallo a Gil Dias per proteste dopo un fischio di Guida.



24' - Fallo di reazione di Lichtsteiner su Chiesa, l'arbitro Guida ammonisce il terzino della Juventus.



18' - Cross di Benassi dalla destra, Chiellini colpisce il pallone col braccio sinistro largo in area di rigore: Guida concede un calcio di rigore alla Fiorentina per fallo di mano del difensore bianconero. Il Var controlla l'azione e toglie il rigore alla squadra viola per una posizione di fuorigioco di Benassi precedente al tocco di mano di Chiellini. L'episodio, però, è al limite: c'è un tocco di Simeone e subito dopo Alex Sandro colpisce il pallone cadendo. La sfera poi arriva a Benassi, che si trova in posizione di fuorigioco. I replay, però, non chiariscono se il tocco del terzino brasiliano della Juve sia volontario o meno. Lunghi i tempi del Var per controllare l'azione: circa 3-4 minuti.