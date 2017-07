La Juventus acquista in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, i bianconeri sarebbero pronti all'offensiva non solo per Federico Bernardeschi, ormai da tempo obiettivo del club di Torino, ma anche per Davide Astori, difensore centrale e punto fermo dei viola nella scorsa stagione. L'attuale numero 10 gigliato costerebbe circa 40 milioni di euro - la Juventus non vuole spingersi oltre e potrebbe inserire una contropartita, ad esempio Rincon - mentre con Astori il costo complessivo si aggirerebbe intorno ai 50/52 milioni, ma la Fiorentina avrebbe rifiutato la proposta per il difensore.