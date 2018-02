Fiorentina-Juventus, in programma venerdì, sarà anche la sfida tra Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. E il viola è maturato. "Chiesa è già migliorato molto nella gestione della partita, che all’inizio della stagione invadeva con la propria forza dal primo minuto con scatti e controscatti. Risultato: tante sostituzioni nella ripresa per assenza di benzina. Impossibile mantenere quei ritmi anche a vent’anni. Ora Chiesa limita gli allunghi e conserva l’esplosività, pattuglia il campo scegliendo meglio le zone per far male, anche per questo Pioli gli dà grande libertà di scelta e lo utilizza in sequenza in più ruoli: esterno con cambio di fascia, mezzapunta, punta centrale come negli ultimi quindici minuti di Bologna-Fiorentina. Quando ci sono spazi e gli altri calano, le sue capacità aerobiche fanno la differenza, se non sono state spremute troppo", scrive in merito La Nazione.