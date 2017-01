Questi i principali episodi di moviola di Fiorentina-Juventus l'arbitro è Luca Banti di Livorno, gli assistenti sono Meli e Dobosz, il quarto uomo è Di Liberatore, gli addizionali sono Rizzoli e Doveri.



PRIMO TEMPO



2O' FUORIGIOCO JUVE: Higuain viene fermato da un offside dubbio, Gonzalo Rodriguez lo teneva in gioco.



26' GIALLO JUVENTUS: Intevento in ritardo di Sturaro su Bernardeschi, ammonizione giusta. Il centrocampista era diffidato, salterà la Lazio.



29' GIALLO FIORENTINA: Vecino ferma una ripartenza di Dybala, punizione e ammonizione giuste.



33' GIALLO FIORENTINA: Chiellini stende Chiesa, ammonizione che ci può stare



37' DUBBI SUL GOL FIORENTINA - Contatto Bernardeschi-Alex Sandro, entambi hanno la gamba alta, l'azione prosegue con l'assist del 10 viola per Kalinic, che trafigge Buffon.



45' JUVE CHIEDE RIGORE: Higuain calcia verso la porta, Olivera respinge senza però toccare con la mano



SECONDO TEMPO



53' GIALLO FIORENTINA: Trattenuta e sgambetto di Chiesa ad Alex Sandro, il brasiliano viene ammonito.



70' MARCHISIO GRAZIATO - Brutta entrata su Chiesa da parte di Marchisio, Banti non estrae il giallo.