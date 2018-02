Non sarà mai una partita normale. Non varrà mai tre punti, bensì molti di più. Ed è giusto che sia così. Perchè lo dice la storia, il ricordo di tanti se non di tutti. Perchè le sconfitte storiche fanno ancora male e le vittorie diventano leggende metropolitane. Si gioca Fiorentina-Juventus, silenzio, a Campo di Marte la tensione salirà come fosse un sipario. Meno male che i viola, pur faticando, hanno battuto a Bologna la squadra di Donadoni. Questo rende tutto meno drammatico, meno incombente. La partita delle partite, che aiuterebbe una stagione fin qui grigia, senza veri bagliori, ad allontanare la paura di una classifica ancora non serena ma più di ogni altra cosa riporterebbe il cuore al centro di tutto. Finalmente. Niente coreografia? Limitazioni? Polemiche? Tutto quello che si vuole. Il caos fra una parte importante della tifoseria e i Della Valle è ben lontano dall’essere stato rimosso. Lo riporta ViolaNews.com.