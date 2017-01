Il caso Kalinic non sta tenendo in stand by soltanto il mercato in entrata della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione, anche l'uscita verso il Watford di Mauro Zarate. è stata congelata. L’attaccante, dopo i no al Bologna e al Boca Juniors, ha deciso di ascoltare la proposta di Walter Mazzarri, ma finchè non ci sarà chiarezza sul futuro della punta croata, la Fiorentina non darà il suo benestare all'addio.