Davide Lippi, intermediario di mercato che ha partecipato alla trattativa che avrebbe dovuto portare Nikola Kalinic in Cina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "L'operazione era partita da lontano, ma si è conclusa in modo negativo perché per il momento il giocatore ha rifiutato. Ricordiamoci che però il mercato chiude domani, in Cina addirittura fino a fine febbraio. I tifosi della Fiorentina, però, non devono essere preoccupati: finché rimarrà un giocatore viola devono essere felici e penso che continuerà ad esserlo".



IL TIANJIN VUOLE RILANCIARE - Il Tianjn Quanjian avrebbe infatti intenzione di rilanciare per il croato, che si è infortunato non gravemente al ginocchio nella partita di ieri contro il Genoa . I cinesi sono ancora convinti di poter mettere le mani sul centravanti della Fiorentina e hanno ancora il tempo per farlo, visto che il mercato in Cina chiude a fine febbraio. Mancherebbe invece il tempo alla viola di trovare un sostituto, visto che domani chiude il mercato in Italia: è arrivato Saponara dall'Empoli, Paloschi è seguito. Ma non sono sicuramente i sostituti adatti di un pezzo da novanta come Kalinic