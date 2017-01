Il gol alla Juve può cambiare il futuro di Nikola Kalinic: clausola di rescissione fissata a 50 milioni di euro, cinesi in agguato e Fiorentina ufficialmente pronta a resistere. La Gazzetta dello Sport si interroga: come dire no al nuovo calcio che percorre la via della seta, come deludere i tifosi facendo partire un eroe? Un bel dilemma, proprio in mezzo a una lunga teoria di partite che sembrano film. Se andrà via potrà dire di aver chiuso in bellezza, se resterà sarà ancora più amato in una città che distribuisce passione senza limiti. Kalinic ha 29 anni, gli offrono 10 milioni a stagione per quattro anni e a queste cifre è difficile dire no. Per lui, per la Fiorentina, il mercato dirà. Intanto Andrea Della Valle fa la sua riflessione: "È una questione delicata, sento cifre che non mi risultano, ne parlerò con Kalinic". Senza rabbia, per una volta.