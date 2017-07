Nikola Kalinic lascia il ritiro della Fiorentina. Poche ore dopo il suo arrivo a Moena, nella serata di ieri, l'attaccante croato ha deciso di ripartire, ufficialmente per ritornare in Croazia, al di là di quelle che sono le smentite ufficiali non sono esclusi risvolti di mercato. Queste le sue parole a Violachannel.tv: "Ho avuto alcuni seri problemi familiari che si sono accavallati ad una rapina che abbiamo subito. Adesso la situazione è più tranquilla ed è per questo che sono tornato. Mi dispiace dover lasciare di nuovo il ritiro ma venerdì dovrò tornare per risolvere definitivamente questi problemi. Alla ripresa degli allenamenti tornerò a disposizione del mister. Ringrazio la Fiorentina per avermi concesso questa possibilità. Futuro? Ho detto quello che era il mio pensiero e il mio desiderio, ma io ho un contratto che mi lega alla Fiorentina e sono un professionista. Per questa ragione dovrà essere la società a decidere qual è la soluzione migliore per tutti".