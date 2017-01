Secondo le ultime indiscrezioni per un'eventuale cessione dell'attaccante gigliato Nikola Kalinic in questa sessione di mercato ancora non è stato deciso niente di concreto. Non è nemmeno detto però che questa decisione possa arrivare entro questa settimana, dato che resta comunque un affare rinviabile a giugno. Ogni momento comunque resta buono per la Fiorentina e il giocatore per trovare l'accordo con il Tianjin Quanjian. Resta solo da capire quando sarà il momento.