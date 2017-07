La Fiorentina lavora sulle fasce: non solo Rafik Zekhnini, ma anche Yann Karamoh, esterno da tempo accostato ai viola e pista che sembrava essersi raffreddata. Secondo quanto riportato da L'Equipe, la società gigliata sarebbe ancora in corsa per il calciatore, che dal canto suo avrebbe scelto Firenze preferendola ad altre destinazioni. Manca l'accordo con il Caen che chiede dieci milioni di euro, anche se il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2018 e potrebbe quindi decidere di liberarsi a costo zero al termine della prossima stagione.