Fino a pochi giorni fa il nome dell'attaccante del Lech Poznan Dawid Kownacki ha circolato fra tra le voci di corridoio riguardanti il mercato della Fiorentina. Lo stesso procuratore Marcin Kubacki aveva più volte indicato il suo assistito come uno dei possibili rinforzi per i viola a gennaio, evidenziando inoltre che l'accordo tra il giocatore e il club gigliato era già stato trovato con l'importante proposta di un contratto tra i 4-5 milioni di euro. Quella che però mancava, come spesso accade in questi casi, era l'intesa totale con il club di appartenenza con il quale il centravanti è legato fino al 2018.



Secondo quanto appreso direttamente in Polonia da calciomercato.com, con il mercato dei viola ormai chiuso in entrata, solo se la Fiorentina alzerà l'offerta attuale di 5 milioni di euro potrà assicurarsi il giocatore per giugno, altrimenti il Lech non si farà problemi ad ascoltare altre proposte per il giovane talento classe '97, il quale è corteggiatissimo anche in Bundesliga soprattutto dall'Eintracht Francoforte e dal Wolfsburg. Il ragazzo sembra comunque preferire l'Italia come prossima destinazione, anche se un effettivo accordo tra i due club non è detto che arrivi subito a giugno. La strategia del Lech Poznan infatti sembra in questo senso studiata a tavolino: a giugno Kownacki parteciperà infatti all'Europeo Under 21 che si disputerà esattamente in Polonia, e in quell'occasione potrà mettersi ancora di più in mostra facendo salire la quotazione del suo cartellino e attirando così ancora di più verso di lui le attenzioni di altri grandi club.