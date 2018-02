Per Kroldrup, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio del match di domani sera contro la Juventus. “Quelle contro i bianconeri sono sempre partite molto sentite”, spiega il danese. “Uno dei miei ricordi preferiti è quando siamo andati a vincere 3-2 a Torino. Queste sfide sono un po’ fuori dalla classifica, anche per i calciatori giocarle è qualcosa di diverso. Della Valle? Ai miei tempi Andrea era più presente e anche Diego veniva qualche volta. La presenza della società può aiutarti molto, soprattutto in partite come quella di domani”.