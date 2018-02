Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, analizzando il momento della Fiorentina: "Saponara? Non credo non faccia una vita da atleta. Penso che non abbia la personalità adatta per stare dietro ai guai ficisi che ha avuto, mi sembra che non sappia soffrire molto. Mi sembra che si possa chiamare pacco, sono due anni che è a Firenze e non lo abbiamo mai visto. Se gli empolesi sono più bravi di noi, va bene. Di sicuro non abbiamo in mano niente con Saponara. La Fiorentina è una squadra modesta, con giocatori modesti. Il caso Eysseric è clamoroso. In quel ruolo avevamo Ilicic, ma a noi non ci piace mai nessuno. La vera modestia sta nella rosa, abbiamo al massimo 6-7-8 titolari, non c’è nessuno in grado di fare la differenza. La Fiorentina è divisa in due, con titolari non straordinari e riserve modeste, è la prima volta che vedo ciò. Nella Fiorentina solo Chiesa fa la differenza, ma è troppo elettrico in fase realizzativa. C’è il rischio di finire il campionato dove siamo adesso".