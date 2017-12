L’appuntamento è al ‘Franchi’, con un occhio alle novità e un pensiero al mercato. Perché gennaio incombe e qualcosa in casa Fiorentina andrà fatto: intanto è importante stabilire quanto e cosa possano dare alcuni elementi che, fin qui, hanno accumulato un minutaggio esiguo. La gara di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale, in programma domani alle ore 17:30 contro la Sampdoria, potrebbe fungere da vetrina. Senza sottovalutare la stessa competizione: sul cammino, in caso di passaggio del turno, ci sarebbe la Lazio: un impegno non semplice, ma stimolante in una stagione dalle ambizioni ridimensionate.



BABACAR E SAPONARA - In primis, loro due. Dai destini diversi, uniti da un presente paritetico. L'attaccante senegalese, con i suoi tre gol stagionali, cerca di mettersi in mostra nel torneo in cui, sette anni fa, lo lanciò Cesare Prandelli: sedici anni, prima presenza e subito in rete. Oggi, il suo futuro è in bilico tra le poche presenze – una costante nella sua avventura in viola – e il contratto in scadenza nel 2019: tante le destinazioni rifiutate, alcune sono ancora in voga, come il Crystal Palace. Invece il trequartista ex Milan dovrà sfruttare l’impegno per riprendere fiducia e movimenti: a gennaio, inoltre, la società gigliata dovrà versare nelle casse dell’Empoli i 9 milioni pattuiti per il riscatto del cartellino.



LE SECONDE LINEE - Valentin Eysseric e Vitor Hugo, su tutti. Presi per fare i titolari, hanno deluso, considerando anche il prezzo pagato per acquistarli, soprattutto gli 8 milioni di euro per il brasiliano. Il francese, accusato di essere un po’ “grassottello” dai tifosi, vuole spazio in attacco: la numero 10, d’altronde, deve essere degna delle qualità che richiede. Hugo sarà schierato accanto, verosimilmente, a uno tra German Pezzella e Davide Astori, mentre Eysseric sulla fascia.



GLI ESUBERI IN COPPA? - Chi è sul piede di partenza, ma la valigia non ancora pronta, potrebbe rientrare nelle turnazioni, nonostante la fiducia sia al ribasso. Maxi Olivera e Sebastian Cristoforo sono in uscita e, per loro, si avvicina l’ennesima panchina o l’esclusione, visto che il difensore è squalificato. Carlos Sanchez, invece, al netto dell’interessamento del Cagliari – a cui piace anche il difensore uruguaiano – dovrebbe esserci, con Stefano Pioli che sembra avere un rinnovato feeling con le sue qualità.



I GIOVANI – Probabile occasione per Bartolomej Dragowski. Il portiere classe ’97, arrivato la scorsa stagione dal Jagellonia, è considerato uno dei migliori prospetti d’Europa nel suo ruolo, ma al momento lo spazio trovato a Firenze è stato praticamente nullo. E poi ci sono Simone Lo Faso (possibile un suo utilizzo, magari a gara in corso) e i due talenti che potrebbero partire in prestito: Ianis Hagi, che interessa al Pescara, e Rafik Zekhnini. Per quest’ultimi difficile calcare il campo contro la Sampdoria. Infine, vedremo Nikola Milenkovic? Sarebbe una piacevole sorpresa. Parola al campo, in vista di gennaio.