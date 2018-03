I gruppi della Curva Fiesole, sede degli ultras della Fiorentina, hanno rivolto il loro saluto a Davide Astori attraverso un lungo messaggio su Facebook. "Ci siamo visti l'ultima volta un mese fa. Quando il Mister ha interrotto gli allenamenti e siete venuti da noi a parlare (...) Non hai mai abbassato lo sguardo, ascoltavi guardandoci negli occhi, fiero e orgoglioso (...) Siamo fieri di averti avuto come capitano Davide. Ti ringraziamo per quello che hai dato a Firenze, il tuo esempio non morirà mai, indelebile nel tempo. Ti facciamo solo una promessa, tua figlia Vittoria saprà da una città intera la TUA storia. La storia di un vero guerriero e un grande uomo"