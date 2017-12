Tante cessioni eccellenti, la nascita di un nuovo ciclo. In estate, a Firenze, in tanti hanno fatto la valigia per partire verso altri lidi: "I giocatori che sono stati ceduti è perché volevano cambiare aria - ha svelato ieri Andrea Della Valle ai microfoni, tra gli altri, di Calciomercato.com, a margine dell'inaugurazione della nuova fabbrica nei territori marchigiani terremotati - l'unico che voleva restare è Borja Valero". Una diaspora, quella in uscita dalla Fiorentina, che ha visto nella partenza dello spagnolo il colpo al cuore più grande per i tifosi viola.