I Della Valle e il loro rilancio, ne scrive Il Corriere dello Sport. Tentativo per trattenere assolutamente Chiesa, almeno per un anno, magari pure Badelj, che ci sta pensando. Conferma della squadra giovane, inserimento di altri ragazzi della Primavera ma anche investimenti. Un bomber che possa giocare con Simeone. Dal prossimo mercato ogni vendita sarà immessa per nuove operazioni di mercato, operazioni valutate dai tecnici indispensabili saranno coperte da anticipi di cassa dei Della Valle, che gestiranno il tutto in prima persona. Ecco la fase due viola.