Nonostante la vittoria sul campo del Bologna, continua la protesta dei tifosi della Fiorentina nei confronti dei Della Valle. Con un nota, il club Unonoveduesei ha annunciato che non ci sarà la consueta coreografia in Curva Fiesole in occasione della sfida di venerdì prossimo contro la Juventus. "Condizioni sempre più assurde e stringenti dettate dalla società e dalla questura - si legge nel comunicato - hanno portato a diffide e multe nei nostri confronti per alcuni striscioni. Con questa decisione vogliamo ribadire che i tifosi e gli ultras della Fiesole non sono i burattini di nessuno".