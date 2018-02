Una visita, l’incontro e la ripartenza. Andrea Della Valle è tornato a Firenze dopo nove mesi per far visita alla squadra in vista della gara contro la Juventus. Dopo il confronto avvenuto prima della sfida con il Bologna, la settimana scorsa, nel ritiro emiliano, ovvero la prima sortita della proprietà - era presente anche Diego - dallo scorso maggio, il Presidente della Fiorentina ha replicato, stavolta senza rilasciare dichiarazioni. Entrato in mattinata all’interno del Centro Sportivo, ha assistito alla rifinitura e parlato con la squadra, prima di lasciare, a bordo di un’auto, seguendo il pullman che portava in ritiro la rosa di Pioli, e lasciando il capoluogo toscano. Andrea, infatti, non assisterà alla partita contro i bianconeri.