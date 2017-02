Questa sera la Fiorentina scenderà in campo contro la Roma all'Olimpico e lo farà senza Nikola Kalinic che è stato lasciato a Firenze a causa di un infortunio al ginocchio. Per sostituirlo ci sarebbe Khouma Babacar, una scelta se vogliamo banale: un centravanti per un altro centravanti. In realtà la grande tentazione del tecnico Paulo Sousa è quella di schierare una squadra senza un vero centravanti di ruolo, ma con una punta di movimento che non possa dare punti di riferimento alla difesa giallorossa. In questo senso possiamo considerare Bernardeschi ed Ilicic due giocatori che possono essere giusti per questa situazione, anche se ancora a poche ore dal match non vi sono certezze in merito.